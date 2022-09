Sergio Massa. Foto: prensa FdT.

Previo a la reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Sergio Massa, logró hacer un espacio en la cargada agenda en Washington para reunirse con un grupo de argentinos.

Se trata de un grupo de cinco jóvenes que estudian en la capital de los Estados Unidos, con quienes mantuvo una charla distendida en un bar con mesas a la calle.

“Junto a jóvenes argentinos que estudian y trabajan en Washington. Mientras compartimos unos mates conversamos sobre los resultados de las reuniones mantenidas esta semana y de lo que nos espera hacia adelante”, publicó en sus redes sociales el titular del Palacio de Hacienda.

También, en un posteo anterior en la red Twitter, Massa refleja su visita por Houston en un centro de datos donde se pueden ver en tiempo real las operaciones en 50 puntos del planeta.

“De manera remota pudimos ver las operaciones de pozos en Neuquén entre otras 50 ciudades del mundo. Además, conversamos sobre del plan de inversiones 2023-2025 de @Chevron en Argentina.

Reunión con su equipo

El ministro de Economía, mantuvo este sábado una extensa reunión, en Estados Unidos, con su equipo económico con el objetivo de analizar el acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y cómo cumplirán las revisiones técnicas que el organismo les impone.

A la reunión técnica del equipo se sumaron la titular del Banco Nación, Silvina Batakis, quien arribó a Washington DC a pedido de Massa, y el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce.



Según fuentes oficiales, Batakis acompañaría al titular del Palacio de Hacienda a los encuentros con los funcionarios del FMI previstos para este lunes, y también con David Lipton, la mano derecha de la número uno del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.

