Rey Carlos III. Foto: captura de video.

El pasado sábado, en una histórica ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio de St. James, el rey Carlos III fue proclamado nuevo monarca del Reino Unido tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. El hecho tuvo dos momentos que se viralizaron en los medios de comunicación y las redes sociales.

Durante la firma de la Proclamación de Adhesión, quedó grabado cuando Carlos, enojado, pide en dos ocasiones a un asistente que retire la bandeja de lapiceras de su escritorio, porque le molestaban al momento de escribir.

Your browser does not support the video element.

Rey Carlos III, molesto. Video: Twitter/ABCNews.

Las situaciones generaron furor en las redes sociales y los internautas no dudaron en dejar sus comentarios: "El sirviente debe limpiar mi escritorio por mí. No se puede esperar que yo mueva las cosas"; "Primer día de trabajo y ya está harto", bromeaban algunos usuarios.

Nuevo rey

Luego de la muerte de la reina Isabel II el pasado jueves, tras 70 años de trono, su hijo Carlos, de 73 años, este sábado se proclamó rey, junto a su hijo y heredero William, su esposa Camila y la nueva primera ministra británica, Liz Truss, entre los que firmaron la proclamación.

"El príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge se convierte ahora, por la muerte de nuestra señora soberana de feliz memoria, en nuestro rey Carlos III. ¡Dios salve al rey!", expresó el Consejo de Ascensión reunido en el Palacio de Saint James en Londres.

"El reinado de mi madre fue inigualable por su duración, dedicación y devoción", dijo tras su proclamación el rey Carlos III, quien se definió "consciente" de la "gran herencia" y de sus "deberes y pesadas responsabilidades".

