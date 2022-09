Tini Stoessel, cantante, foto NA

Tini Stoessel anunció que despide el año el 22 de diciembre en el Campo Argentino de Polo.

La idea central es compartir y celebrar con todos sus fans un 2022 donde sus shows fueron vistos por más de 500.000 personas en ciudades de Argentina, Latinoamérica y Europa.

La actriz y cantante promete un gran despliegue visual, ideal para acompañar una carrera musical donde combina momentos románticos, pop latino, reggaetón, ritmos urbanos, baladas y hasta pasadas de música electrónica.

Con esta nueva fecha en el Campo de Polo, Tini vuelve a la ciudad donde nació hace 25 años y en la que en mayo pasado brindó cinco presentaciones en el Hipódromo de Palermo.

Así festejó ingresar al Top 50 global de Spotify con "Miénteme"

Tini Stoessel cautivó a todos sus fanáticos con un video en TikTok bailando el challenge de "Miénteme", la colaboración con María Becerra, desde un yate con una microbikini azul, un trago en la mano y rodeada de sus amigas.

Tini bailando el challenge. Video:TikTok/tinistoessel.

Mientras disfrutaba del verano en Europa, la artista celebró que el tema junto a Becerra, lograra posicionarse en el Top 50 global de Spotify. El video en TikTok tuvo más de 1.9 millones de "me gusta" y miles de comentarios felicitándola por su nuevo logro.

La artista es muy activa en esta red social, y acumula más de 9 millones de seguidores y alrededor de 35 millones de "likes" en el total de sus coreografías.

