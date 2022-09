Tai Emery. Fotos: Instagram/tai_emery.

Tai Emery es boxeadora de la Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), rompió el récord de suscriptores en su cuenta de OnlyFans luego del topless sin censura del que fue protagonista para festejar el noqueo a su rival en una competición.

"Existe la fórmula para que algo así suceda y se convierta en una superestrella", dijo en charla con la cadena MMA Junkie, y agregó: "Santa sumatoria. La vida ha cambiado".

Your browser does not support the video element.

Tai Emery festejando el triunfo. Video: Instagram/tai_emery.

Para lograr su éxito sólo tuvo que hacer dos simples cosas (para ella): un TKO seguido de un festejo en topless arriba del ring.

"Honestamente, ha sido súper positivo. Todo el mundo se siente liberado por este mínimo acto y creo que es realmente genial porque la gente sintió la vibra positiva", contó.

La situación

Todo sucedió en su debut para la BKFC Tailandia 3. Allí le ganó a su oponente Rung-Arun Khunchai con una hábil jugada. Después del veredicto del jurado, la boxeadora realizó el desnudo en el ring.

"Fue súper impulsivo, pero también soy alguien a quien le gusta decir cosas que son un poco vulgares o groseras, como escucharon antes", dijo Emery, y continuó: "Solo para irritar un poco a la gente. Sé que es muy enfermizo, pero realmente disfruto decir cosas incómodas para hacer que la gente se ría o se estremezca".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TAI EMERY (@tai_emery)

Mientras reflexionaba sobre todo lo que pasó, confesó: “Literalmente noqueé a esta chica, me alejé como si todavía estuviera en cámara lenta y pensé: por qué no hacer eso”.

También se le preguntó si su acto afecto en algo con la BKFC o los funcionarios de la comisión atlética, y dijo que podrá seguir siendo ella misma sin ningún problema.

El video se volvió virar en las redes tanto que, en su usuario personal de OnlyFans, el crecimiento fue de un 6150% de suscriptores.

Noticias relacionadas