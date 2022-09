Callejero fino. Foto: Instagram/callejerofino.

Uno de los mayores exponentes del RKT (estilo musical), Simón Natanael Alvarenga, mejor conocido como Callejero Fino, fue invitado a PH: Podemos Hablar y sorprendió con su reacción al enterarse en vivo sobre el atentado a Cristina Kirchner.

El conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, invitó a Matías Alé, Sol Pérez, Betiana Blum, Mauricio Dayub y a Simón Natanael Alvarenga, a opinar sobre el ataque que mantuvo en alerta a todo el país estas últimas semanas.

Por su parte, Sol Pérez dijo que para ella "fue tremendo" porque sucedió mientras conducía en vivo el noticiero de Canal 26. "Intento no meterme en las grietas pero fue tremendo para nosotros como país, para la democracia", aseguró.

En ese momento, Andy quiso saber qué opinaba Callejero Fijo, pero este no sabía que responder porque nunca se enteró del tremendo suceso, y preguntó: "¿Qué pasó?".

Your browser does not support the video element.

Callejero Fino en PH. Video: Telefe.

Mauricio Dayub, para sacarlo del incómodo momento, comenzó a hablar sobre su perspectiva de la situación, pero el conductor lo interrumpió y al retomar la palabra, le explicó al cantante de lo que estaban hablando.

"Quiero aclarar que no me enteré porque no miro tele", explicó Fino. "No, no, está bien, está bien", le dijo Andy, en un intento de sacarle importancia a la situación y cerrar el debate sobre el atentado a la Vicepresidenta de La Nación.

Ante este hecho, Callejero Fino fue duramente criticado en Twitter:

Es tal Callejero que vive en termo está por llenar el Luna Park…



Mozo, la cuenta!#PodemosHablar — Gort (@KlaatuTheRobot) September 11, 2022

#PodemosHablar De no creer el miedo de los invitados de @andykusnetzoff al opinar sobre el atentado a Cristina Kirchner y lo peor fué este muchacho de sombrero al decir "No me enteré, no miro tele" Y el del feriado se habrá enterado ? pic.twitter.com/2wXpwsN8N0 — Alberto Maldonado ®🇦🇷✌️☀️ (@albmaldonadook) September 11, 2022

#PodemosHablar ¿Qué nivel de ignorancia se puede tener para no saber que atentaron contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación? No mira tele... 🤦‍♀️ — Graciela Palacio (@palaciogracie) September 11, 2022

Noticias relacionadas