¿Quién decide sobre la voluntad procreacional en Argentina? Foto: NA.

La gestación solidaria es uno de los procesos de reproducción asistida que se han vuelto más populares en Argentina, inclusive cuando aún no existe una legislación clara sobre la práctica. El método, que ha habilitado la existencia de las familias monoparentales, del mismo género o con problemas de fertilidad, a cumplir con su deseo procreacional, continúa hasta el día de hoy sostenido por tecnicismos legales que no le confieren del todo un marco jurídico estable.

Según el Registro Argentino de Reproducción Asistida, por año se realizan alrededor de 17.000 tratamientos de alta complejidad, con el resultado de alrededor de 4.500 nacimientos. Aun así, la "gestación por sustitución" no es reconocido por el Código Civil y Comercial de Argentina ya que para la legislación nacional, el peso de la maternidad es absoluta solo para la persona que realiza el trabajo de parto.

La "gestación solidaria", la forma legal de subrogación de vientre. Foto: NA.

Esta realidad generó la forma de "gestación solidaria", donde la subrogación de vientre es aceptada como una Técnica de Reproducción Humana Asistida (TRHA) pero solo si la persona que cursará el embarazo lo hace sin fines de lucro y de manera gratuita. A diferencia del alquiler de vientre, este tipo de proceso no está mediado por un contrato monetario aunque sí existe una compensación monetaria de hasta 15 mil dólares para que la persona gestante no se vea afectada por los costos asociados.

La legislación que estableció los parámetros de la "gestación solidaria" se ha construido con base en jurisprudencia presentada a lo largo del país, es decir, a partir de una serie de fallos emitidos por caso. "A este mecanismo se lo conoce como creación pretoriana, es decir, crear legislación de la boca de los jueces que fueron aceptando en sus fallos a la gestación solidaria siempre que estuviera dada con fines solidarios y sin fines de lucro”, explicó Florencia Daud, abogada especialista en Fertilidad Asistida y fundadora de la Fundación BioJur, una ONG dedicada a la difusión de los derechos reproductivos y nuevos modelos de familia.

Según lo que le explicó la especialista a la Agencia Noticias Argentinas, la técnica no puede ser comparada con el alquiler de útero a terceros, ya que un centro médico o especialista particular no puede "vender la subrogación de vientre como servicio".

Un pedido de amparo habilitó el reconocimiento de la voluntad procreacional. Foto: NA.

La forma legal que habilitó esta técnica fue un pedido de amparo presentado en 2017 en Buenos Aires. Una pareja homosexual debió dirigirse Registro Civil con el pedido que la inscripción del nacimiento de sus hijos (nacidos gracias a la gestación solidaria), sea reconocida y garantice su copaternidad igualitaria. El fallo histórico fue realizado por los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, el cual ordenó obedecer el deseo de la persona gestante a no ser reconocida como progenitora, pero sí la pareja que había expresado "voluntad procreacional".

“Mientras esa medida cautelar siga vigente, esa reglamentación permite anotar a los niños y si bien ese fallo todavía no tiene sentencia firme, se espera que se priorice los derechos de las infancias por encima de otros limitantes”, subrayó Daud.

