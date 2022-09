Llamó a los bomberos porque atoró su dedo. Foto: gentileza Centenario Digital.

Este fin de semana ocurrió un insólito episodio en la localidad de Centenario, Neuquén. Todo parecía normal, pero las cosas no salieron tal lo planeado. Le sucedió a una joven, que tras ir al baño, apretó el botón del inodoro, cuando se produjo lo impensado: se le trabó el dedo y tuvo que llamar a los bomberos para que la ayuden.

La joven junto a los bomberos. Foto: gentileza Centenario Digital.

Según el diario Centenario Digital, todo pasó el sábado por la noche y el momento quedó registrado por las personas que se encontraban allí.

La chica intentó sacar su dedo de mil maneras, pero no lo logró. Probó con lubricantes, a la fuerza, ayuda de familiares, pero nada parecía ayudarla. Con los recursos agotados, la familia decidió llamar a los bomberos y enseguida se hicieron presentes.

Los bomberos procedieron a sacar la tapa del inodoro, buscaron un lugar más amplio y allí, arriba de una mesa, trabajaron con un torno pequeño durante un rato largo.

Luego de varios minutos, lograron retirar el dedo de la tapa. Por suerte, la joven no sufrió heridas, pero la uña, la cual se cree que fue el motivo de la traba, terminó algo lastimada.

Otro caso similar

Esta historia es la de Selena Dachs Dante, quien tuvo un problema similar al anterior. La joven llegó a la casa de su amiga, fue al baño y cuando apretó el botón del inodoro, lo hizo con el dedo doblado para no quebrarse las uñas, recientemente hechas.



Your browser does not support the video element.

Otro caso de traba en el inodoro. Video: TikTok/selenadachsdante.

"Cuando quise tirar la cadena se me quedó enganchado el dedo en el botón. Si lo saco me lo quiebro", comentó en el video que fur viral en TikTok.

Finalmente, llamaron al portero que al menos sacó el botón del inodoro para que Selene pueda ir al hospital. "Me lo tuvieron que anestesiar y arrancármelo. Por lo menos recuperamos el botón", dijo.

Noticias relacionadas