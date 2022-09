Los hinchas presentes en el Monumental. Foto: Twitter @RiverPlate.

Cada Superclásico es sinónimo de fiesta. En la previa del partido, los fanáticos Millonarios dijeron presentes y se hicieron escuchar en las inmediaciones del estadio "Más Monumental" para acompañar al conjunto de Marcelo Gallardo con colorido banderazo, antes del inicio del partido a las 17 de Argentina, en La Bombonera.

Esta movida fue impulsada por la Subcomisión del Hincha. La gente riverplatense se autoconvocó en la Avenida Udaondo desde las 13 horas para copar las inmediaciones del Monumental, con el objetivo de hacerse escuchar bien fuerte y copar la escenografía del lugar hasta que el micro Millonario salga rumbo hacia el estadio Alberto J. Armando.

Your browser does not support the video element.

El banderazo de los hinchas en el Monumental. Créditos: Twitter @RiverPlate.

Con las canciones habituales de cada domingo y, alguna que otra, en contra de su clásico rival, los hinchas de River coparon su estadio con banderas, bengalas y fuegos artificiales para despedir a sus jugadores y hacerles sentir la importancia de este nuevo Superclásico que, podría encaminar a cualquiera de los dos, hacia el título del fútbol argentino.

El operativo en el estadio Alberto J. Armando

El operativo de seguridad en las adyacencias del estadio de Boca es uno de los más ajustados y precisos, buscando evitar el cruce de hinchadas rivales y al mismo tiempo para hacer más fácil y seguro los accesos de entrada y salida.

Ante la nueva edición del Superclásico que protagonizan Boca y River desde las 17 en La Bombonera, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas reforzó la presencia de Agentes de Tránsito en las inmediaciones de la zona e implementará un operativo especial para facilitar el acceso y la desconcentración.

Al finalizar el encuentro, las avenidas Almirante Brown y Paseo Colón se convertirán en mano única sentido al Norte entre Wenceslao Villafañe e Independencia de 18:30 a 20 h a fin de canalizar el flujo vehicular y colaborar con la desconcentración.

Noticias relacionadas