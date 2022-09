Santiago Alarcón y Shakira. Foto: Instagram/santialarconu - Shakira.

En medio de la escandalosa separación con Gerard Piqué, a Shakira se le suma otro problema: un joven colombiano asegura ser un hijo que la cantante dio en adopción en el año 1992. Por el momento no se ha dado a conocer ningún dato sobre el denunciante.

La historia fue contada por el actor Santiago Alarcón, quien fue señalado como el progenitor. El video de casi 8 minutos donde él se expresó, relata lo que vivió con el joven, y hasta audios que recibió de su parte.

"Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención", contó el actor en sus redes sociales.

Your browser does not support the video element.

Historia del supuesto tercer hijo de Shakira. Video: Instagram/santialarconu.

Todo empezó a complicarse cuando este sujeto volvió a conectarse con todo el círculo íntimo de Santiago en busca de una respuesta. Pero, como si fuera poco, apareció en el teatro donde trabaja para poder hablar cara a cara, y lo logró.

"Debo reconocer que no fue para nada agresivo, pero les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo. El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque pide 190 mil dólares", explicó Alarcón.



La supuesta relación con Shakira

En su descargo por Instagram, Santiago Alarcón contó que quedó atónito cuando el joven le dijo que su madre era la cantante colombiana. "Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca decirlo para que vean la historia, es Shakira. Es algo muy loco", relató.

Hasta el momento, la artista no hizo ningún comentario al respecto. Pero Santiago aclaró que no la conoce, por lo que no existe alguna posibilidad de que hayan sido pareja y tener un hijo en la adolescencia.

Noticias relacionadas