La importante atajada de Rossi en el Superclásico. Foto: captura de video.

Agustín Rossi volvió a demostrar porque es uno de los puntos más altos del equipo de Hugo Ibarra. El arquero de Boca se lució en la situación más clara del Superclásico al atajar de manera formidable un cabezazo del defensor de River, Emanuel Mammana, en el partido disputado en La Bombonera.

A los 6 minutos del primer tiempo, después de un tiro de esquina de Juan Fernando Quintero, Mammana atacó el primer palo, le ganó a su marca y envió la pelota hacia el arco del Xeneize, pero apareció la figura de Rossi, quien tuvo una rápida reacción para evitar que el 1 a 0 del conjunto Millonario.

Agustín Rossi y una atajada vital en el Superclásico. Créditos: Twitter @SC_ESPN.

El arquero de Boca fue uno de los más aplaudidos por los hinchas que dijeron presente en La Bombonera, quienes ya lo respaldaron en varias ocasiones en medio de la renovación de su contrato y a raíz de su gran presente.

La renovación de Agustín Rossi

El Consejo del Fútbol daba por cerradas las negociaciones con el arquero Xeneize. Sin embargo, después de la práctica matutina del jueves, los dirigentes le pidieron a Rossi que pase por las oficinas del club para charlar sobre una posible extensión de su contrato.

Según informó TyC Sports, la propuesta realizada por el Consejo del Fútbol tuvo las mismas cifras ofrecidas hace algunas semanas, las cuales fueron rechazadas tanto por el jugador como por su representante, Miguel González. Pero esta vez, el arquero no cerró las puertas del todo: contraofertó bajo los mismos números, aunque hasta finales de 2025, un año menos del ofrecido por el Club de La Rivera.

