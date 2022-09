Sabag Montiel manejando el arma del atentado. Foto: captura de video.

A medida que van pasando las horas y los días, la situación de Fernando André Sabag Montiel se va complicando ante la Justicia. El brasileño actualmente detenido junto a su pareja, acusado de haber intentado asesinar a Cristina Kirchner, ha tratado sistemáticamente de despegarse del tema, pero las evidencias que surgen dejan en claro lo contrario.

Ahora han aparecido nuevas pruebas para complicarlo más. Encontraron un video donde manipula el arma, la recarga -sin balas- y dispara al vacío. El material surgió de la tarjeta de memoria del celular del atacante de 35 años.

Fuentes de la investigación afirmaron que se trata del atacante por los tatuajes y el celular. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando conectó el teléfono a su dispositivo saltó una restauración de fábrica y se desconocía si se iba a poder recuperar la información del equipo.

Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte son, por ahora, los dos únicos acusados de intentar matar a la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Esa es la acusación hecha por la Justicia, para la cual ambos actuaron con premeditación y planificación del hecho.

Elementos secuestrados y evidencias

En la misma línea, en el allanamiento del viernes pasado que realizado en San Miguel, secuestraron el paraguas y la bolsa que tenia Sabag Montiel el día del atentando. Además, se conocieron imágenes de la pareja mientras se trasladaban en subte (Fernando y Brenda) rumbo al domicilio de la titular del Senado en el Barrio porteño de Recoleta.

El video con el arma. Video: NA.

Ratificaron la hipótesis de inteligencia previa

La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo sumaron a la causa en las últimas horas otro video del atacante mirando a la vicepresidenta Cristina Kirchner mientras saludaba a la militancia cuatro días antes del atentado.

Esta prueba refuerza la hipótesis de que Sabag Montiel y Uliarte habían hecho inteligencia previa en cercanías del departamento de Juncal y Uruguay antes del atentado. Se trata de imágenes captadas el 28 de agosto cuando Cristina saludaba a la gente que la respalda frente a la causa en la que afronta cuando volvía a su domicilio.

Ese día, la vicepresidenta venía de cenar con su familia y saludó a las personas que la esperaban allí. En las imágenes difundidas puede verse en el fondo, apoyado sobre el edificio de la calle opuesta, a Sabag Montiel observando la escena.

