"Pipa" volvió al gol en el Superclásico. Foto: NA.

El arco y la pelota le volvieron a sonreír a Darío Benedetto. A los 64 minutos del Superclásico, el Pipa conectó de cabeza un córner de Juan Ramírez y convirtió la alegría de la noche en La Bombonera, por la decimoctava fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Después del triunfo ante el Millonario, el goleador Xeneize habló sobre su vuelta al gol y la importancia de los tres puntos en este partido.

"Era hoy, ya si no era hoy, no era nunca más... me resignaba. Estoy muy contento en lo individual, pero más que nada en lo colectivo. Creo que hicimos un partido muy completo, durante 85 minutos fue todo de nosotros y creo que éste es el camino que tenemos que seguir todos juntos", expresó Benedetto, en una entrevista con TNT Sports.

En medio del entusiasmo luego de la victoria ante su clásico rival, Pipa no se olvidó de los fanáticos y su familia: "Estoy muy agradecido a la gente de Boca por el cariño que me daba aún no haciendo goles. Tenía que salir por ellos y por la familia también. En algún tenía que cambiar la racha, éste era el partido y así fue, estoy feliz por eso".

La importancia de ganar

Por último, el goleador de Boca remarcó la trascendencia de estos tres puntos que posicionan al Xeneize en el tercer lugar del torneo y, a tan solo dos puntos, del líder Atlético Tucumán: "Esta victoria es muy importante para lo que resta del campeonato. Son muchas fechas, pero el escudo de Boca ya apareció entre los primeros tres del campeonato. Hay que seguir así".

Guillermo Pol Fernández, otro de los puntos altos del equipo comandado por Hugo Ibarra, manifestó sus palabras después del Superclásico: "Sabíamos que la fecha había dado resultados positivos para nuestro lado y, también para ellos. Íbamos a jugar un partido de pequeños detalles, creo que lo supimos hacer y en el primer tiempo no nos incomodaron para nada. Una vez que encontramos el gol, supimos manejar el partido".

Después del triunfo 1 a 0 ante River en el Superclásico, Boca se ubicó tercero en la tabla del campeonato con 32 puntos, al igual que Huracán, a dos puntos de Atlético Tucumán. Por su parte, el Millonario quedó séptimo con 29 unidades.

