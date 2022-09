Martín del Río. Foto: NA.

Martín del Río, el principal sospechoso de haber asesinado a sus padres en Vicente López, envió audios tras el hecho que es investigado por la Justicia. Se trata de un material que fue presentado en exclusiva por el canal TN y el destinatario de los mensajes habría sido posiblemente un hombre, del que se desconoce la identidad.

En el primero de los audios intercambiado por ambos, se escucha decir: “¿Qué hacés papuchi? Si, ya lo vi también. Mañana temprano empezamos a presionar con eso. Apenas hoy se vayan, hoy las chicas y mañana temprano arranco con eso. Me vine hasta acá, hasta la cerrajería, después te llamo, a ver si puedo solucionar esto de la cerradura”.

En otro de los audios dice Martín del Río: “¿Qué hacés papuchi? Ya estoy yendo, ahora en un ratito estoy por lo de Raúl, después te cuento”.

Audios de Martín del Río.

Otras pruebas

Martín Del Río, de 47 años, se encuentra imputado con el cargo de "doble homicidio cuadruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por criminis causa (matar para lograr la impunidad) y por el uso de arma de fuego", delito que prevé como única pena la máxima del Código Penal: prisión perpetua.

Pero en el camino por descubrir la trama de los hechos, los investigadores policiales y judiciales no solo se han podido valer de las filmaciones que lo ubican en cercanías de la vivienda de la calle Melo 1101 y del testimonio de una mujer con la que mantendría un vínculo amoroso paralelo al que tiene, sino que también aparecen otras dos cuestiones contundentes para la Justicia.

Así, se encontró una huella del imputado en una puerta blindada que comunica el garaje, donde apareció asesinado el matrimonio, y también se encontró en la camioneta del sospechoso el control de remoto que abría la cochera de sus padres y que se consideraba potencialmente en manos de quien hubiese matado a las víctimas, ya que estaba desaparecido.

El portón del garaje se abría con un control remoto y había cuatro juegos: dos los tenían las víctimas y otros dos, los hijos, Martín y Diego Del Río, según constataron los fiscales a cargo de la causa Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería. Los hijos de las víctimas tenían los suyos y había un tercero, pero faltaba el cuarto, que finalmente fue hallado en el habitáculo de la rueda de auxilio de la camioneta Mercedes Benz del apresado.

El sospechoso fue detenido por efectivos de la Policía Bonaerense, con colaboración de la fuerza de la Ciudad, el miércoles pasado por la noche cuando llegaba al barrio Barrancas del Lago, en Nordelta, donde vivía con su familia.

