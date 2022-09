Lali Espósito, artista. Foto: lalioficial.com

Luego de la gran repercusión que tuvo la gira "Disciplina Tour", muchos seguidores de Lali Espósito le reclamaban que agregue otra fecha pero en un estadio más grande, algo así como una cancha de fútbol.

Siempre trata de complacer a sus fans, así que como era de esperarse, el anuncio finalmente llegó: la artista confirmó que se presentará en el Estadio Vélez Sarsfield.

"¡Ay chicos, voy a llorar! Escuchen una cosa, manga de locos y locas, sacados y sacades: me pongo esta remera que nos representa a todes para anunciar que gracias a ustedes por todo el amor que le están dando al ‘Disciplina Tour’...”, empezó diciendo en un vivo de Instagram, y luego agregó: “¡Voy a llorar! Como están completamente locos, esta fiesta se muda al fucking estadio de Vélez. ¡Ahh!”.

Lali anunció fecha nueva para Disciplina Tour. Video: mundofamososok.

La fecha anunciada para este gran concierto que promete, es el 4 de marzo del 2023. Luego del anuncio, Lali compartió un video compilado con los mejores momentos de la gira y volvió a agradecer a todos los seguidores por estar siempre.

"2 son 3"

Lali Espósito está viviendo gran presente artístico. En este último tiempo, la diva del pop lanzó varias canciones que llegaron a primeras cabezas de las listas de reproducción y su gira con "Disciplina Tour" es todo un éxito.

Hace dos semanas, estrenó su nuevo tema "2 son 3", acompañado de su videoclip. Visualmente tiene una gran producción que muestra a Lali en un mundo totalmente destruido, entrenando y escapando con una moto a toda velocidad.

Video: YouTube Lali.

"No decido cuál es mi preferido. Ay, Cupido, flecha a los dos te pido. Equilibrio, uno de cada lado. Hay equipo y yo soy un buen partido", se escucha en una parte de la canción."Mejor que dos son tres. Me aburre el singular. Probemos esta vez la suerte del impar", canta en otra estrofa.

