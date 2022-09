Britney junto a sus hijos. Foto: NA.

Britney Spears decidió compartir su tristeza por estar separada de sus dos hijos Sean, de 16 años, y Jayden, de 15 años, y los problemas que le trajo los 13 años de tutela. Subió una seguidilla de audios en su perfil de Instagram contando los detalles.

El mensaje de Britney

La actriz comenzó diciendo que sus hijos decidieron no verla en los últimos seis meses: "Sentí que una gran parte de mí había muerto", dijo.

"Literalmente, ya no tengo ningún propósito. Eran mi alegría, eran mi todo... para eso vivía", expresó herida por la situación. "Y luego, de repente, se habían ido, y yo estaba como, ‘Oh, Dios mío, ¿mi corazón dejó de latir? Honestamente, no entiendo cómo es tan fácil para ellos cortarme así. No lo entiendo".

Your browser does not support the video element.

Parte del descargo de Britney. Video: Instagram/britneyspears.

La cantante también dijo que "solía tener a mis hijos mucho más" que su exmarido, Kevin Federline. "Quiero decir, la gente no recuerda esa parte porque siempre se enfocaban en lo negativo, pero desde que tenían entre 6 y 9 años los tuve el 70 por ciento del tiempo".

La palabra de los hijos de Britney

Jayden James Federline, uno de los hijos de Britney Spears, contó detalles sobre de cómo se lleva con su madre en una entrevista televisiva que se emitió en un medio británico.

Según el diario Daily Mail, el joven de 15 años reveló cuál fue el motivo por el cual él y su hermano, Sean Preston, decidieron no ir al casamiento de Britney y Sam Asghari.

"A la boda no fuimos porque no era un momento bueno para ir. No digo que no esté feliz por ella. Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y si solo hubiéramos ido Preston y yo, no sabemos cómo habría terminado todo", dijo Jayden y aseguró que él y Sean no se hablan con su mamá.

Britney junto a sus hijos. Foto: NA.

El adolescente expresó que el vínculo con Britney puede mejorar. "Creo al 100% que esto se puede arreglar, solo que va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Quiero que ella mejore mentalmente, cuando esté mejor, tengo muchas ganas de volver a verla", confesó.

Jayden habló directamente a cámara dejando un mensaje para su mamá: "Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo".

Además, reveló que mantiene una buena relación con su abuelo, Jamie Spears, con quien Britney enfrentó una batalla legal por abusos de poder. "Solo estaba tratando de ser como cualquier padre dejándola perseguir el sueño de su hija de convertirse en una superestrella", explicó.

Sobre su abuelo también expresó que no merece tanto odio. "No se merece todo el odio que está recibiendo en los medios", dijo y continuó: "lo amo con todo mi corazón, solo estaba tratando de ser padre".

Noticias relacionadas