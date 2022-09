Camila Homs y su nueva hermana. Foto: NA.

Finalmente, el resultado de ADN del papá de Camila Homs, Horacio, confirmó que Chiara Camila Pereyra es su hija.

Horacio fue quién confirmó la noticia en el programa de eltrece, Socios del espectáculo, y dijo que la familia está feliz y que se hará cargo de la joven: "Voy a asumir mi responsabilidad como padre. En la familia, estamos todos contentos".

La palabra del papá de Camila Homs. Video: eltrece.

"Tengo emociones encontradas... en la vida nada es fácil pero estoy seguro que vamos a entablar una relación rápidamente", sostuvo el padre de Camila en relación a los sentimientos que tiene tras conocerse el resultado de ADN.

Cuando le preguntaron sobre la reacción de Camila Homs, explicó que todavía no lo sabe pero que ya habían conversado sobre el tema: "Lo hemos charlado en otras oportunidades, sé que estará todo bien".

Cuándo comenzó todo

Toda esta historia empezó días después de la conflictiva separación entre Camila y De Paul y la inesperada relación de él con Tini.

Chiara apareció en el programa "A la tarde" de América para contar que era hermana de la empresaria. Allí indicó que su madre, Marianela Perutich, había tenido un romance fugaz con Horacio Homs luego de que se separara de su mujer.

También dijo que quiso intentar vincularse varias veces con él pero que en todo momento el empresario se negaba.

Por eso, recurrió a la televisión para darse a conocer, así como también su historia. Gracias a las repercusiones que trajo, Horacio aceptó hacerse un ADN y este lunes el resultado dio positivo.

Desde el comienzo de esta historia, Camila nunca dio declaraciones al respecto.

