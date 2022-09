Carlos Delfino contra Brasil en la final de la AmeriCup 2022. Foto: Reuters.

Viejos son los trapos. Y sino díganselo a Carlos Delfino, quien este domingo se consagró campeón de la AmeriCup 2022 con la Selección Argentina de básquet a sus 40 años. El combinado albiceleste dirigido por Pablo Prigioni venció por 75-73 al local Brasil en la final disputada en el Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, de Recife.

"Este grupo venía trabajando hace un mes y medio, nos juntamos primero en la ventana y después para preparar el torneo. Pasaron un montón de cosas, nos sobrepusimos, seguimos yendo para adelante y terminamos coronando al final. Nos hace bien y es un pasito para pensar que a futuro se puede seguir sumando", comenzó Delfino, el jugador más experimentado de Argentina en la AmeriCup.

Respecto a su futuro en el seleccionado de Prigioni, el escolta que pasó la NBA, manifestó: "Yo digo siempre que cada partido es un título, estar en la Selección es algo importantísimo. No sé si voy a seguir estando o no. Como decía recién, nunca me voy a retirar de la Selección por mis medios, me van a dejar de llamar y cuando me dejen de llamar, voy a ser el hincha más hincha de todos, porque es un lugar único".

Argentina campeón de la AmeriCup 2022. Foto: Reuters.

Y como si fuese devuelta un niño, el Lancha expresó: "Ni hablar estos días, cuando uno vuelve con la medalla en la mochila, son sensaciones únicas que cuando me pasaron un montón de cosas malas se extrañaban. Ahora que puedo volver a disfrutarlas, lo hago al máximo".

Por último, haciendo un análisis sobre el triunfazo del combinado albiceleste, el santafecino consideró que "nunca se perdió la calma, pero que hubo ansiedad". Y además, remarcó que tuvieron el partido en sus manos mucho antes del último cuarto donde no lograban anotar y dándole vidas a Brasil.

Gabriel Deck, el MVP de la AmeriCup

En la final, el 'Tortu' sumó 20 puntos (7 rebotes y 1 asistencia) y fue el máximo anotador de la Selección Argentina en la final ante Brasil. El oriundo de Colonia Dora, Santiago del Estero, venía de convertir 30 puntos en la semifinal contra Estados Unidos. Sumando estos desempeños, el jugador del Real Madrid (España) fue elegido como el Jugador Más Valioso de la competición.

