En Moreno, capital provincial del Plantín Floral, se podrá disfrutar de una nueva edición de la Fiesta del Plantín Floral y será el fin de semana del Día de la Primavera (23, 24 y 25 de septiembre) en la Plaza Buján.

Este evento es organizado por la Coordinación de Incentivo a la Producción Agroalimentaria del IMDEL y darán su presente diferentes instituciones, entre ellas, la Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas.

Fiesta del Plantín en Moreno.

Actividades en la fiesta

El evento es de entrada libre y gratuita.Tendrá exposiciones florales, venta directa de plantas de más de 40 productores y productoras de Moreno, charlas y talleres para el público general.

También habrán actividades para niños y niñas, feria de artesanos, espectáculos musicales y patio de comidas.

Los productor que se podrán encontrar

Se encontrarán con plantines florales, crasas y suculentas, arbustos, aromáticas, árboles, plantas de interior, especies nativas, bonsái y plantas carnívoras.

Además, será posible hallar productos e insumos de jardinería y para la producción vegetal.

