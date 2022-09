Paulo Dybala le convirtió un golazo a Empoli. Foto: NA.

La ciudad de Roma le sentó bien a Paulo Dybala. Este lunes, el futbolista cordobés volvió a ser titular en el equipo de la capital y marcó un golazo en la victoria 2 a 1 contra Empoli, en el cierre de la sexta fecha de la Serie A.

A los 17 minutos de juego, el exdelantero de Juventus capturó un rebote en la medialuna del área, no dudó, abrió el pie y se la clavó en el ángulo al arquero Guglielmo Vicario, quien voló solamente para las fotos ante el increíble remate del cordobés.

Your browser does not support the video element.

El golazo de Paulo Dybala a Empoli. Créditos: Twitter @sudanalytics_.

"El gol de la semana", catalogaron en la transmisión del encuentro después del golazo del argentino que puso arriba a la Roma. Sin embargo, a los 43 minutos, Filippo Bandinelli empató para Empoli en el cierre de la primera etapa.

En el complemento, el delantero inglés Tammy Abraham marcaría el segundo gol romano para darle la victoria al equipo del entrenador portugués José Mourinho que, con este triunfo, trepó a la quinta posición y quedó a un punto los líderes Napoli, Atalanta y Milán, todos con 14 unidades.

El próximo jueves, la Roma recibe al HJK Helsinki (Finlandia), por la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Europa League. En el primer partido, los romanos cayeron 2 a 1 ante Ludogorets, de Bulgaria.

Noticias relacionadas