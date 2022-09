Topografía digital del Río Atuel. Foto: Matajuegos.

Existen pocas experiencias dentro del gaming que retraten la realidad nacional y que la utilicen de manera artística para que el mundo comprenda de qué se trata la región. Por ello, la cooperativa de desarrollo Matajuegos se puso al hombro la tarea de construir Atuel, el videojuego documental en el que los jugadores podrán enfrentarse con la topografía del río que recorre desde Mendoza hasta La Pampa en forma de distintos animales que son parte de su ecosistema.

Matajuegos es un espacio que se conformó como una cooperativa de desarrollo de experiencias digitales en 2016 y tomó la bandera de utilizar las capacidades narrativas de los videojuegos para crear historias de reflexión social, política y cultural desde contexto latinoamericano.

Los incendios forestales de los que escaparán los jugadores. Foto: Matajuegos.

En el caso de Atuel, que puede ser conseguido de forma gratuita en la plataforma de gaming independiente llamada Itch.io, los jugadores y jugadoras se transformarán en distintas criaturas mientras se embarcan en una misión de exploración. Mientras tanto, tendrán la oportunidad de escuchar entrevistas con especialistas y lugareños reales que cuentan un poco de la historia que fluye a través del cauce del histórico río.

Entre las entrevistas se encuentran las de Nito Ovando (historiador), David Torres (Alfarero), Luis Yiyo Ballarini (Geólogo), Ana María Gombau (Abogada e historiadora) y Luciana Farina (Bióloga). La experiencia audiovisual aprovecha su capacidad de crear escenarios oníricos y propone la idea de aprender de estos relatos mientras se emprende en un relajante viaje digital.

Espacios regionales aledaños al Río digital Atuel. Foto: Matajuegos.

Atuel fue creado en colaboración con The 12.01 Project, un equipo internacional de documentalistas cuyo objetivo es darle vida a las historias relacionadas con la conservación del medio ambiente. La experiencia ya ha sido nominada para el premio Most Amazing Award en A MAZE (Berlin), OASIS: The Videogame Exhibition (España), Exposición de Videojuegos Argentina (Argentina), Latinx Game Festival (Estados Unidos) y Super FESTival (Canadá).

