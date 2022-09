No lograba subirse al caballo. Foto: captura de video.

Mientras se homenajeaba a la fallecida reina Isabel II de Inglaterra, sucedió lo impensado. Un hecho curioso que quedó grabado para la posteridad. El video se volvió viral en redes sociales.

Se trata de una jineta que intentó subirse al caballo en varias oportunidades, pero al no poder hacerlo debió ser ayudada por un compañero.

"La caballeria ya no es lo que era". Video: Twitter/elosqar.

Las imágenes que tuvieron en Twitter más de 21 mil "me gusta", alrededor de 1 millón de reproducciones y 4 mil "retweet", muestran a un soldado que, probablemente por su baja estatura o falta de técnica, no podía subirse a su corcel.

Mientras tanto, la persona que estaba grabando toda la escena no evitó reirse a carcajadas.

Como es de esperarse, la publicación explotó y algunos usuarios dejaron sus comentarios a modo de broma: "Creo que se saltaba las clases de cómo montar un caballo"; "Y los estribos para que los quiere??? Ha querido quedar bien e ir de chulo y la ha cagado"; "La caballería inglesa ya no es lo que era . Ya no es lo que era".

Hasta el mas porteño sabe que se sube con un pie ahí pic.twitter.com/sw1dY0Iz8C — Federico Laufgang (@Fedelauf) September 12, 2022

Pero el internauta que más llamó la atención en los comentarios, fue otro que aprovechó para burlase un poco de los habitantes de Buenos Aires, a quienes se los define en ocasiones de "urbanos", y con un círculo rojo marcó el estribo que debía usar el jinete para montar el caballo.

