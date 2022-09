Wanda Nara en Quién es la máscara. Foto: Instagram/wanda_nara.

Wanda Nara debutó como investigadora en el nuevo programa de Telefe "¿Quién es la máscara?". Su tarea consiste en adivinar quién es el famoso que se esconde cantando bajo el disfraz.

Con ese mismo objetivo también participan Karina la Princesita, Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky.

Pero fue Wanda quien se llevó todas las miradas. Vestida con un lujoso mono de Saint Laurent, largo y ajustado hasta los tobillos, no dejó de deslumbrar.

La presentación de Nati Oreiro a Wanda. Video: Telefe.

La publicación de su look espectacular en Instagram estalló con comentarios: "Me desmayo", comentó Zaira Nara; "Dios", escribió Nora Colosimo y su compañera Lizy Tagliani agregó: "Hermosa mi compañerita".

Pero la empresaria no solo llamó la atención por su ropa, sino también por su espontaneidad al hablar y hacer chistes sin filtros con sus compañeros toda la noche.

En esa interacción, también estaba acompañada por Tagliani, quien devolvía sus bromas.

El look de Wanda. Foto: Instagram/wanda_nara.

El comienzo del programa

El nuevo formato tiene como conductora a Natalia Oreiro y comenzó luego del final de La Voz Argentina, que tuvo como ganador a Joshva Montoya.

Al comienzo, en la pantalla de Telefe empezó a sonar un pop rock muy movido e interpretado por la conductora. "Usa tu imaginación, te prometo diversión...", entonó la uruguaya en la cortina de "¿Quién es la máscara?", y dio la bienvenida al reality de canto:

"¡Hola, hola, hola! Buenas noches, ¿como están? Tengo una emoción, unos nervios que ni se imaginan. Pero estoy muy contenta porque para mi esto es un gran desafío. Muchísimas gracias por confiar en mí. Esto es ¿Quién es la máscara?", dijo Oreiro, con un look especacular: vestido largo color magenta, escotado y con mangas largas.

