Yanina Latorre no suele faltar a su trabajo, salvo momentos en los que se toma vacaciones. Por eso, este lunes sorprendió con su ausencia en LAM y fue Pía Shaw, conductora temporal, la que adelantó el problema de su compañera.

"La voy a recibir a ella, le voy a agradecer porque la semana pasada la veíamos que estaba mal, que no se sentía bien y estuvo hasta el viernes acá. Pero pasó un fin de semana fatal", dijo la conductora.

En ese momento, Yanina estaba haciendo una conexión vía zoom para contar en vivo lo que transitó.

Yanina Latorre afectada por un virus. Video: LAM.

"Tuve una gripe terrible toda la semana pasada, hice medio reposo porque iba a laburar todos los días para no abandonar el programa ni a ustedes, pero el viernes se me tapó el oído. Yo me imaginé que eran los mocos porque estaba muy congestionada. Pero cuando me fui de LAM, seguía tapada y, a la una y media de la mañana, me empezó a doler el oído de una manera descomunal", empezó diciendo.

También contó que pasó una noche terrible, a puro llanto y dolor y que a las 5 de la mañana sintió que algo en su oído estalló. "Me empezó a salir sangre", agregó.

¿Qué le ocurrió?

El diagnóstico que le dio el doctor cuando la revisó fue que es una bacteria de la gripe que se metió en su oído y le generó una otitis que se llama miringitis bullosa. "Eso te hace un montón de ampollas en el tímpano y en el conducto, que crecen y duelen mucho, hasta que revienta alguna y empieza a salir sangre", explicó Yanina. Y dijo que aún sigue sorda y con zumbidos en el oído.

Mientras tanto, el doctor Guillermo Capuya estaba en el estudio y explicó de qué se trata la enfermedad: "La miringitis bullosa tiene que ver con una infección viral, que puede ser el virus de una gripe, de influenza y otros. Se le da antibiótico por la complicación que puede tener".

