En las últimas horas se viralizó una pelea que se desató en medio de la calle, en la localidad de Don Torcuato. Eran tres hombres, un colectivero y dos ocupantes de un vehículo. El caos llegó tras la discusión por una maniobra de tránsito.

Todo sucedió el lunes, pero este martes se hizo viral. De acuerdo a algunos testimonios, la pelea empezó porque el automovilista quería pasar al colectivo a toda costa. Aparentemente, ante esto, habría habido un roce entre ambos vehículos.

Discusión y pelea. Video: Twitter/ZonaNorteDiario.

En ese momento, el auto se cruzó adelante del ómnibus y frenó de golpe, entonces ambos ocupantes del Fiat se bajaron y se dirigieron al colectivo con violencia. “¿Tanto querés pasar? ¿Tanto querés pasar?”, esas son las palabras que se escuchan en el video.

Aparentemente una de las dos personas le habría roto la ventanilla al colectivo.

Tras esta situación, el chofer se bajó y se desató la pelea física. Pasajeros y gente que pasaba por allí intentaban contener los golpes que cada vez eran más violentos. Mientras otros tantos filmaban la escena.

