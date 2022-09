En un momento de fuerte polarización en la campaña por las próximas elecciones de Brasil, Jair Bolsonaro anunció que de no ser reelecto se retirará de la política. También dijo arrepentirse de haberse burlado d e las víctimas de covid-19 .

En las encuestas, Lula sigue subiendo y ahora está 15 puntos arriba del actual presidente. Bolsonaro quiere presentar una imagen más positiva y en ese sentido realizó una entrevista con comunicadores evangelistas.

"Si esa es la voluntad de Dios seguiré, pero si no es, pasaré la banda presidencial y me retiraré porque con mi edad no tengo más nada para hacer en la Tierra si termina mi paso por la política el 31 de diciembre", dijo el mandatario.

Las palabras de Bolsonaro