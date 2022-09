Pnb Rock. Foto: Instagram/pnbrock.

Este lunes, el rapero estadounidense Rakim Allen, más conocido como PnB Rock, fue asesinado a los balazos por un desconocido, cuando estaba con su novia en un restaurante de Los Ángeles, según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles.

El artista estaba comiendo con su pareja, cuando un sujeto armado se acercó, le exigió que le diera sus joyas y ante la respuesta negativa, le disparó "varias balas", según el agente Kelly Muniz.

"Estamos comprobando el audio de la grabación de las cámaras de seguridad para determinar exactamente cuáles fueron las palabras que intercambiaron antes del suceso e identificar al tirador", explicó Muniz.

El autor de los disparos, que aún no lo detuvieron, salió por la puerta lateral y se fugó en un coche.

Según el medio Los Angeles Times, la Policía también está revisando ahora las cámaras de negocios cercanos al restaurante para tratar de conseguir una imagen más clara del asesino y poder dar con su paradero.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía y PnB Rock fue trasladado con urgencia hasta un hospital cercano, en el que perdió la vida minutos después.

Poco antes del tiroteo, la novia del músico, y madre de sus dos hijas de ocho y dos años, había publicado una foto con él en sus redes sociales, donde figuraba la ubicación del restaurante.

After Pop Smoke there’s no way we as rappers or our loved ones are still posting locations to our whereabouts. To show waffles & some fried chicken????! He was such a pleasure to work with. Condolences to his mom & family. This makes me feel so sick. Jesus. #SIP #PnbRock 🕊