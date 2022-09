Detención de Martín del Río. Foto: Policía.

El doble crimen de Vicente López sigue sumando capítulos conmocionantes. Ahora el hermano mayor del acusado por el crimen de sus padres, lo reconoció “en un 90%” por su contextura física y por su forma de caminar en las filmaciones que lo incriminan.

Diego Enrique Del Río (48), el mayor de los hijos de José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72), declaró el pasado viernes ante los fiscales a cargo de la causa. Su hermano menor Martín del Río está acusado de asesinar a sus padres dentro del auto del garaje.

“Me guardo el 10 por ciento por el cariño que le tengo”, dijo en su testimonio. En las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona se lo ve encapuchado y con barbijo.

“Martín era un chamuyero bárbaro. Nos pidió plata en dólares que jamás nos devolvió eso”, agregó. “Siempre vivía con problemas, aunque nunca me imaginé que pudiera terminar así”,aseguró el mayor de los de los hermanos.

“Diego estaba shockeado, pero afirmó en esa testimonial que le daba toda la sensación de que el hombre de los videos era su hermano por su forma de caminar”, reveló su abogado Félix Linfante.

La carta del detenido

Martín del Río, escribió una carta desde la cárcel, en la que defendió su inocencia y aseguró que “amaré toda mi vida a mis padres”.

“Hola, soy Martín Santiago del Rio. Lo primero que quiero decir es que soy inocente. Me mataron a mis padres. Amé, amo y amaré toda mi vida a mis padres, Quique y Mecha. Fueron las personas que me criaron, me cuidaron siempre en las buenas y en las malas”, comenzó.

Y siguió: “Mi padre me enseñó lo mucho o lo poco que soy. Quique fue mi padre, mi amigo, mi maestro, y siempre tenía la palabra justa en el momento preciso. Ya sabíamos, por el tono de su voz, si algo pasaba”.

“Mecha, mi madre era su coequiper. Ella siempre atenta a todo. La familia siempre. Preocupada y atenta por si alguien necesitaba algo, súper amiga de sus amigas. Ella era mi mamá. Termino el colegio y a los 17 arranco a trabajar con mis padres”, mencionó.

