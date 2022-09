El embajador de la Argentina ante el Reino Unido e Irlanda Javier Figueroa. Foto: REUTERS.

Javier Figueroa, embajador argentino en el Reino Unido, representará a la Argentina en el funeral de la reina Isabel II. El mismo será en Londres el próximo 19 de septiembre.

Al funeral de Estado de la monarca, que falleció el jueves pasado a los 96 años, asistirán mandatarios y personalidades de todo el mundo, tras varios días de homenajes públicos.

La ceremonia se celebrará a las 7 de la Argentina en la Abadía de Westminster y será el cierre de los diez días de luto decretados tras la muerte de Isabel II en el castillo de Balmoral, su residencia de verano en Escocia.

La reina Isabel II falleció el jueves último en Escocia a los 96 años, tras siete décadas como jefa de Estado.

La Corona pasó ahora a su hijo y heredero Carlos, ya proclamado como nuevo rey británico bajo el nombre de Carlos III.

Último adiós a la Reina. Foto: REUTERS.

Inicio del luto en Reino Unido

El viernes, un día después de conocerse la noticia, Gran Bretaña inició un período de 10 días de luto para recordar y homenajear a la reina Isabel II, luego de ponerse en marcha el plan conocido como "Operación Puente de Londres", un protocolo secreto planeado hace años con los detalles sobre las primeras horas tras anunciarse el fallecimiento.

Para el día del funeral espera la presencia de importantes líderes mundiales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de representantes de casas reales

El embajador sobre Malvinas

Figueroa habló tras la muerte de la Reina Isabel II y afirmó que la noticia "fue un shock, la gente está consternada porque es una persona muy querida" para el pueblo británico. Además opinó de cómo sigue el reclamo de soberanía por las Islas Malvias.

“Un cambio de monarca no, porque por definición la monarquía británica no es política en el sentido de fijar una línea. En ese sentido, el Rey o la Reina no pueden tener opiniones políticas”, aseguró en diálogo con Infobae.

