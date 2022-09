Cinthia Fernández. Captura video: eltrece.

Cinthia Fernández gastó 100 mil pesos en la compra del mes en el supermercado y compartió su "espanto". Durante la emisión del ciclo Momento D, programa que la tiene como panelista, mostró la lista y aseguró que solo compró un producto que "le puede".

“¿No te parece mucho 12 tarros de café?”, le preguntó Fabián Doman, y ella respondió: “Compro mayorista, tomo mucho café. ¿Sabés lo que me dura? Desde el año pasado no compraba. No fumo, no chupo, el único vicio que tengo es el café de chocolate”.

Cinthia explicó que algunos productos pueden llegar a rendirle por 60 días o más, como el aceite. “La última vez que fui, hace dos meses y medio, había pagado 60 y pico”. “Es una guasada lo que aumentó, pero compro en horma, lo divido y lo freezo”, dijo sobre el aumento del queso.

Por último, ante el asombro de sus compañeros por comprar gaseosas en lata y no en botella, dijo que lo prefiere para sus hijas. “Solo se las doy los viernes”, cerró.

Otro round en la pelea con su ex

Luis Ventura tuvo como invitado en su programa Secretos verdaderos a Matías Defederico. El exjugador habló sobre los problemas con su expareja, Cinthia Fernández. Fue ciertamente un moemnto muy tenso y, ahora, ella salió al cruce en sus redes sociales.

"Ventura, te olvidaste de preguntar del golpe de mi hija que en la primera entrevista se puso nervioso tu invitado y no pudo responder y le cambiaste la pregunta rápidamente", escribió la panelista. Y agregó: "Ahora se te olvidó preguntar por qué una de sus nenas hace un año no quiere ir a su casa. Total, había que dejar a esta loca en el papel de Maléfica y al ‘Señor Cocodrilo’ como el ‘gran padre del año".

Noticias relacionadas