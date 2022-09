Choque de camiones en Libertador y General Paz. Foto: NA.

Un choque de camiones en la autopista General Paz, altura Libertador, dejó el saldo de un chofer herido, quien se encuentra internado.

El hombre herido tuvo que ser rescatado de la cabina del camión que conducía por bomberos de la Policía de la Ciudad, que trabajaron con ese objetivo por varios minutos.

El herido fue derivado en helicóptero al Hospital Santojanni, donde había comenzado a ser asistido.

El accidente, cuyas circunstancias no se habían determinado, se produjo en la mano que va hacia el riachuelo y ocasionó un gigantesco embotellamiento en el tránsito hacia el norte del Gran Buenos Aires.

