El final de la cuarta temporada de La Voz Argentina fue algo sorpresivo. En las redes sociales daban casi por seguro que Ángela Navarro, la representante del equipo de Lali Espósito, iba a ser la ganadora del reality. Pero hubo sorpresas cuando quien ganó fue Yhosva Montoya, el representante del team Soledad Pastorutti.

Luego de esta derrota, la panelista Estefanía Berardi aseguró que Lali había abandonado el estudio de televisión muy enojada. "Todos nos podemos enojar. Sorprende porque nunca la escuchamos así, como la vamos a escuchar ahora en un audio. Estaba súper enojada", dijo la periodista de Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri.

Seguido compartió un audio que se escucha a la artista a los gritos. "Nunca la escuchamos tan enojada", agregó.

Más tarde, la cuenta @MundoFamososOk publicó las declaraciones de Estafanía y aclaró que se trataba de una noticia falsa.

Existe persona menos preparada que Estefi Berardi en TV? Como podes dar una noticia tan fake como real inventada por un hater

Al rato Lali Espósito comentó la publicación y dio su versión del supuesto enojo. "Me reí fuerte porque es un fragmento de la película PERMITIDOS (que si no la vieron la recomiendo). Pero después de reírme me preocupa pensar que haya gente que 'informe' así... Media pila, che", escribió la artista pop.

Mientras tanto Berardi salió a responderle. "No sabía que nunca te equivocabas. Fue una fake news que filtró un productor tuyo y caí como una campeona. Se aclaró en el momento, y si, nos reímos todos porque por suerte era una pavada", escribió la exparticipante de Combate.

