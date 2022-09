Agustina Fernández, joven fallecida en Cipolletti. Foto: NA.

El femicidio de Agustina Fernández en Cipolletti sigue sin tener avances importantes. La estudiante de medicina fue brutalmente asesinada a principios de julio y su mamá, Silvana Capello, decidió contratar a una clarividente para que pueda ayudarla a aportar más pruebas.

Cappello reveló: “Estamos pagando abogados, peritos y la fiscalía está investigando, pero yo como madre me empecé a contactar con otra gente por otro lado. Mi marido no sabía nada. Cuando Agustina estaba internada me pasaron el Facebook de esta señora, me contacté y ella no entendía qué pasaba".



“Hace rato vengo comunicada con Verónica, nadie sabía. Yo hago y haré todo lo que pueda para saber la verdad. El fin de semana pasado fui a Luján a visitar a la Virgen. Más allá de lo que esta señora pueda colaborar o no, genera un movimiento. Genera presión”, dijo en declaraciones a LM Cipolletti.

Las primeras hipótesis

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 del pasado 2 de julio en un complejo de departamentos de la calle Confluencia al 1300, en Cipolletti, donde la joven cursaba sus estudios de Medicina en la Universidad Nacional de Comahue (UNCo).

Se cree que Agustina fue sorprendida por al menos un delincuente que ingresó a robar y que la atacó golpes, tras lo cual se apropió de algunos objetos de valor y huyó.

Debido a la magnitud de los golpes, la joven fue trasladada al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, donde permaneció internada algunos días hasta que finalmente murió.

Agustina fue atacada el 2 de julio y tras días de agonía, falleció el 5 del mismo mes. Los investigadores creen que la joven de 19 años fue sorprendida por al menos un delincuente que ingresó a robar y que la atacó golpes.

De acuerdo al identikit elaborado por la Policía de Río Negro que días atrás fue difundido por el Ministerio Público Fiscal, “el sospechoso es un hombre que tendría entre 20 y 30 años de edad, mide entre 1,60 y 1,70 metros, tez blanca y cabello oscuro".

Entre sus características particulares se encuentran tatuajes en el rostro y manos, “en sus cejas un tatuaje que se puede describir como un número 10, sumado a otros que resultan similares a cruces”, agregó la información oficial.

