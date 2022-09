Liga Profesional de Fútbol, Huracan vs. Barracas Central. Foto: @CAHuracan.

Huracán volvió a dejar pasar la chance de ser puntero del torneo 2022 de la Liga Profesional tras empatar 1 a 1 con Barracas Central, de local, en el marco de la 19na fecha.



El “Guapo” se puso en ventaja en el estadio Tomás Adolfo Ducó a los 45 minutos del primer tiempo por el gol de Facundo Mater, pero el local llegó al empate mediante Lucas Merolla a los 29 de la segunda etapa.



Huracán ahora tiene 33 puntos, alcanzó a Gimnasia y Esgrima La Plata en el segundo escalón y quedó a uno del líder Atlético Tucumán, ambos con sus partidos por delante.



Al igual que en la fecha pasada cuando igualó con Tigre en Victoria, el equipo de Diego Dabove dejó pasar la oportunidad de quedar en la cima, al menos transitoriamente.



El “Globo” remontó el marcador y rescató el invicto de ocho partidos sin perder con la misma cantidad de triunfos y empates.



Barracas llegó a los 24 puntos y lleva seis sin ganar de visitante, con dos empates y tres derrotas.





Desarrollo del partido

En la previa, la fiesta estaba preparada para Huracán con un buen marco de público pese al día y el horario incómodo y fuegos artificiales para la salida del equipo.



Pero Barracas se la hizo difícil al dueño de casa y le complicó el partido desde el inicio.



El equipo de Rodolfo De Paoli cerró todos los caminos y Huracán nunca encontró la forma de generar peligro en el área rival.



Con Franco Cristaldo bien marcado y algo impreciso, el “Globo” careció de sorpresa y por lo general las jugadas por las bandas con Benjamín Garré y Rodrigo Cabral terminaron en las cabezas de los centrales visitantes y lejos del uruguayo Matías Cóccaro.



El primer tiempo tenía fijado el 0-0 pero ya en el tiempo de adición Ismael Quílez dio un pase atrás que Lucas Merolla no pudo controlar y Facundo Mater aprovechó el rebote para entrar al área y definir de gran manera ante la salida de Lucas Chaves.



El gol fue un acierto de De Paoli que subió a Mater, habitual lateral derecho, al mediocampo, y un golpe para Huracán y Dabove, quien había apostado por la titularidad de Quílez en lugar del chileno Guillermo Soto.



La ventaja, no obstante, fue demasiado premio para el “Guapo”, ya que poco había hecho en ataque para abrir el marcador.



En el segundo tiempo Huracán salió a buscar el empate pero nuevamente falló en la generación de jugadas.



A los 22 minutos el juvenil Enzo Luna tuvo un remate pero le salió muy al medio y encontró bien ubicado a Cristian Arce.



De tanto insistir, el empate llegó por la vía aérea desde un tiro de esquina de la derecha ejecutado por Franco Cristaldo que encontró la cabeza del capitán Lucas Merolla.



De alguna forma, el "10" del “Globo” tiene que aparecer y en esta ocasión fue como asistidor del "lungo" zaguero.



El empate no cambió el plan de Barracas, que siguió con la postura de intentar llevarse algo de su visita al estadio que supo ser su casa en el inicio de su regreso a la primera división.

