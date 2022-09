Marcos Rojo en conferencia. Foto: NA.

Marcos Rojo, capitán de Boca y figura del Superclásico habló en conferencia de prensa junto a Martín Payero. Previo al encuentro ante Lanús por la decimonovena jornada de la Liga Profesional de Fútbol hablaron de la victoria por 1 a 0 ante River y dejó un mensaje a Marcelo Gallardo.

El zaguero del conjunto de la Ribera relató lo que pasó en la previa del partido en el vestuario y su blooper al salir al campo de juego: "En el vestuario estábamos todos muy eufóricos. Todos gritaban, hacía tiempo que no estábamos así, creo que eran las ganas". Sobre haber roto el protocolo que impone la LPF sostuvo entre risas: "Yo salgo del túnel y no vi el arquito ese y me mandé, hice todo mal en la salida, fue la ansiedad de salir a jugar el partido. Llego al sorteo y cuando Pinola me viene a dar el banderín... me lo había olvidado en el vestuario".

Payero por su parte rescató: "Pude manejar los nervios muy bien, sabía lo que era estar ahí adentro. Me sentí muy tranquilo y pudimos hacer un buen partido". Y agregó: "Trato de jugar en la posición que me diga el técnico. Me siento cómodo en el medio, donde jugué el otro día, y creo que lo hice bien. Espero volver a hacerlo".

En relación a su expulsión por doble amarilla, Rojo señaló: "Los clásicos son así, se mete un poco más. Yo hice tres foules en todo el partido, hicimos algunas faltas tácticas, no es que tuvimos un juego agresivo ni cosas raras", y apuntó: "Ellos jugaban de esa forma y estaba todo bien, se festejaba, y ahora que un poco lo hicimos nosotros por ahí molesta".

Por último, y luego de las declaraciones del vicepresidente, Juan Román Riquelme donde confesó que hay unidad en el equipo, el defensor destacó la relación del plantel y el Consejo de Fútbol que de a poco se va afianzando un poco más: "Sirve para unir que estemos todos juntos comiendo, charlando de cosas que no son de fútbol. Fortalecen el grupo".

Hora y fecha para los cuartos de Copa Argentina

Se conoció la fecha y hora de sus cruces de cuartos para Boca y River. Si ambos avanzan en la competición, habrá nuevo Superclásico.

El Millonario viajará a La Rioja para enfrentar a Patronato a las 17:30 del miércoles 28 de septiembre. El Xeneize hará lo mismo pero en Mendoza y a las 21:30 ante Quilmes.

