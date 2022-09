Serpiente en la oreja. Foto: captura de video.

El video es la historia viral del día. Muestra a un "cirujano" tratando de sacar -con mil maniobras- una serpiente viva del oído de una paciente.

Hasta el momento no se sabe dónde, cómo o cuándo sucedió. Fue un desafortunado episodio.

Cirujano intenta sacar serpiente de la oreja. Video: New York Post.

Las imágenes tuvieron más de 125 mil visitas, y la polémica de que si es verdad o no, explotó. Entre la impresión y el asco, los usuarios especularon: ¿es auténtico o no?, se preguntaban.

Pero hoy, gracias a la tecnología y las ganas de destacar en Internet, las fake news están a la orden del día. ¿Será?

"La serpiente se metió en la oreja", dice el texto acompañado del video publicado en Facebook por una estrella de las redes de India llamada Chandan Singh.

¿Qué opinan en las redes?

“Parece un médico falso”, comentó un usuario de Facebook. Y agregó: "Es por eso que está haciendo tantos trucos".

“En lugar de un médico, un encantador de serpientes habría extraído la serpiente”, dijo otro, bromeando.

En este contexto, la mayoría de los internautas comentaron muy convencidos de que el video es totalmente fake. "100% falso", aseguró uno, al mismo tiempo que otro se preguntó cómo el animal se pudo meter en todo el cuerpo por el canal auditivo.

Pero el comentario que más llamó la atención, fue uno que explicó que es muy poco probable que la serpiente estuviera asomando la cabeza, porque esto significaría que se arrastró dentro de la oreja y después se dio vuelta en un espacio tan pequeño.

¿Qué opinas?

