Óscar Galeano, el supuesto hijo de Shakira y el actor colombiano Santiago Alarcón, por primera vez dio una nota televisiva explicando en detalle su versión de la historia. Reveló, lo que sería parte de su historia.

Galeano dijo que está gravemente enfermo y que buscó que todo salga a la luz para que lo ayuden a pagar su tratamiento médico.

El joven explicó que descubrió la verdad cuando era muy chico. "Hay un recuerdo de cuando tenía cuatro años y él (Alarcón) fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me haló duro, y me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida! Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie "El man es Germán" mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo", comentó en una nota con Lo sé todo por Canal 1 de Colombia.

No se refirió a qué tipo de enfermedad tiene, sólo negó tener problemas psicológicos o traumas por "haber sido abandonado".

Para finalizar, acusó al actor que lo tiene amenazado de muerte: "¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré".

Santiago Alarcón respondió

Fue tanto el revuelo que se armó, que el actor decidió transmitir en vivo por Instagram junto a su esposa, y responder las acusaciones que dio Óscar en la nota televisiva.

Contaron detalles y dieron a conocer la historia de otra víctima, a quien Galeano habría acosado en Canadá durante varios años.

"Este muchacho ya había acosado a un hombre casado en Canadá durante seis años", dijo el actor, y su esposa agregó: "No lo acosó diciendo que él era su papá, lo hizo enamorado de él y obsesionado con que era suyo. Llegó al extremo de entrar a su casa y de hackear el Facebook de su esposa, donde empezó a colgar montajes de fotos familiares en las que se incluyó a sí mismo".

El actor mencionó que tuvo la oportunidad de hablar con los padres y hermanos de su supuesto hijo, quienes dijeron que, no es adoptado y nació en su casa el 28 de octubre de 1992.

Sobre las razones por las que Óscar Galeano dice ser adoptado, su madre confirmó que está "confundida" y que ya "no sabe qué hacer", fue visto por varios psiquiatras y ninguno dio con el problema.

Por otra parte, Santiago respondió a la consulta de por qué no quiere hacerse el ADN:

"Él no va a parar con eso, porque así como no lo hizo cuando la tutela (interpuesta en contra del actor por daños y perjuicios) falló a mi favor y dijo que yo había comprado a la justicia, cuando salgan los resultados de la prueba de paternidad él va a decir que yo también intervine en eso ¡Su delirio no va a parar ahí! Y es que no cabe duda de que no es mi hijo, es un tipo que va a cumplir 30 años y yo tengo 42 ¡Yo a los 12 era virgen!".

