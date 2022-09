La casa donde ocurrió el doble crimen. Foto: NA.

Se conoció un audio del supuesto parricida de Vicente López, Martín Santiago Del Río. El llamado fue realizado a la línea de emergencias 911 para avisar que sus padres estaban "muertos en el garaje". El material forma parte de la investigación de los fiscales.



La llamada fue realizada, por el ahora detenido, a las 9.01 del 25 de agosto pasado. Fue luego de recibir el llamado de María Ninfa "Nina" Aquino, la empleada de sus padres, quien le avisó que José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72) estaban muertos dentro del Mercedes Benz estacionado en la cochera.





La transcripción del audio del llamado



Operador (O): 911 emergencias.



Martín Del Río (MDR): Sí ¿cómo estás? Mirá… La mucama de mis padres me está diciendo que hay un problema en la casa de ellos. Que mis padres están muertos en el garaje, dice. Recién me acaba de llamar.



O: Bien, ¿en qué localidad es?



MDR: Es Vicente López.



O: ¿La calle?



MDR: Carlos Francisco Melo…



O: Sí.



MDR: 1101



O: ¿Entre qué calles?



MDR: Es esquina Gaspar Campos.



O: Bien, ¿le dijo algo más? ¿Signos de violencia? ¿Algo por el estilo?



MDR: Nada más. Me dijo eso, ¡apurate, apurate, apurate! Me dijo eso. ¿Eh?



O: Bueno… ¿Su nombre señor?



MDR: Martín Santiago Del Río.



O: Corto y ya lo transmito Martín.



MDR: Mu… muchas gracias.



O: Por nada hasta luego.

Nueva abogada

Durante el martes nombró a Mónica Chirivín como su nueva defensora en el caso que se lo acusa por el asesinato a sus padres. La letrada tiene experiencia previa en parricidios.

Durante la misma jornada, su hermano Diego del Río aseguró que el hombre que figura en las cámaras de seguridad era su hermano menor. En el video se lo ve caminando en las inmediaciones de la casa de sus padres Enrique del Río y María Mercedes Alonso, el día del ataque. Es “en un 90%” Martín, dijo teniendo en cuenta su forma de caminar y en contextura física.

