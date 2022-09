Zac Efron. Foto: EFE.

Zac Efron habló en una revista sobre los trastornos de salud por los que atravesó para el papel que hizo en la comedia Baywatch, el remake de la exitosa serie de los '90. Sufrió depresión, agorafobia y después tuvo varias lesiones físicas, acompañado de una obsesión por tener un cuerpo fitness.

"Simplemente no salgo con ente en grandes grupos, me provoca agorafobia", contó el actor, en una larga charla con el medio Men’s Health.

Detalles sobre su salud física y mental

Zac protagonizó en el 2017 Baywatch, acompañado de Dwayne Johnson imitando el éxito de David Hasselhoff. En esa época, sus abdominales parecían pintados al cuerpo. El proceso hacia ese estado físico terminó siendo un sufrimiento.

"Ese look no sé si es realmente alcanzable. Hay muy poca agua en la piel. Parece falso o de CGI. Todo eso requirió poderosos diuréticos para lograrlo. Así que no necesito eso ahora. Prefiero tener un extra, ya sabes, del 2 al 3 por ciento de grasa corporal", así explicó su modificación alimentaria. Dejó de ser vegano y volvió a comer carne.

Efron dijo que entranaba en exceso, no dormía, tomaba diuréticos y comía las mismas tres comidas todos los días. Si la grabación terminaba de madrugada, él igual entrenaba a las 4 am.

"Comencé a desarrollar insomnio y caí en una depresión bastante fuerte, durante mucho tiempo. Algo en esa experiencia me quemó. Me costó mucho volver a estar centrado. En última instancia, lo atribuyeron a tomar demasiados diuréticos durante demasiado tiempo. Algo se estropeó", comentó.

Después de los seis meses de rodar, empezó a sentirse bien otra vez. Pero llegaron lesiones en sus últimos años de carrera. Sufrió un desgarro en el ligamento cruzado anterior, se dislocó el hombro, se rompió la muñeca, se lastimó la espalda y se quebró la mandíbula.

Para arreglar esta última parte del cuerpo, todavía trabaja con fisioterapia, acompañada de rehabilitación.

Noticias relacionadas