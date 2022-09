Érica Rivas hablando de Casados con hijos. Foto: captura de video.

Érica Rivas habló con Intrusos sobre lo nuevo de "Casados con hijos", la adaptación teatral que hará que la familia Argento se reencuentre con sus fanáticos en enero del 2023 en el teatro Gran Rex.

La actriz se refirió a su polémica salida del famoso personaje María Elena Fuseneco y sobre su presente artístico. A fines de agosto Érica estuvo en Berlín, presentando el filme "El prófugo" en el marco del Invasion Film Festival.

Your browser does not support the video element.

Érica Rivas hablando de Casados con hijos. Video: Intrusos.

El cronista del programa que conduce Flor de la V, la felicitó por esto y le preguntó en tono chistoso: "¿En Alemania te preguntaban por Casados por hijos?", y ella, sonriente, aseguró que no.

"¿Te enteraste de tu reemplazo?", le preguntó el cronista, y ella, sincera, le respondió: "Sí, sí, me enteré. Ella (por Jorgelina Aruzzi) es lo más, es una actriz divina". Pero su rostro cambió cuando le preguntaron si iría a ver el estreno de la obra: "No, no creo, me da mucha tristeza".

"No tengo idea cómo será en la historia", dijo con respecto a las modificaciones que hicieron en el guión para sumar a Jorgelina.

La nueva María Elena Fuseneco

Luego de que Érica Rivas confirmara que no volverá como María Elena Fuseneco en "Casados con hijos", se confirmó finalmente quien será la actriz que ocupe su lugar en la versión teatral del próximo año: Jorgelina Aruzzi.

Cuando todavía no se sabía, había sido trascendido por Marcela Tauro: “Será la nueva novia de Dardo (papel que interpreta Marcelo De Bellis)".

En conjunto a la panelista Maité Peñoñori, que agregó: “No va a ser María Elena, va a ser una nueva novia. Apuestan fuerte a ella, va a ser una gran incorporación. Va a ser un personaje picante”.

Tiempo atrás, la actriz se juntó con Marcelo de Bellis, "Dardo", para leer el guión que también mostraron en sus redes. "Lindo reencontrarnos, Jor querida", escribió el actor junto a una foto.

Noticias relacionadas