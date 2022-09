Del Río y la corredora inmobiliaria caminando por la zona. Foto: captura video.

Seis días antes del doble crimen de Vicente López, las cámaras captaron a Martín Del Río y a su presunta amante, Paola, caminando por la zona.

Así llegaron a la casona, en una especie de práctica del recorrido que el detenido realizó el 24 de agosto para presuntamente matar a sus padres José Enrique Del Río, de 75 años, y María Mercedes Alonso, de 72.

El 18 de agosto, el hijo menor del matrimonio asesinado junto con la corredora inmobiliaria con la que mantenía una relación sentimental y de negocios, caminó desde Núñez hasta la vivienda de las víctimas en la calle Melo.

Un crimen aparentemente planeado

Los investigadores del caso sospechan que el imputado planificó los homicidios, y para eso tomó el tiempo que le llevaría hacer el trayecto a pie desde Núñez y, además, observó las ubicaciones de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la zona.

Fuentes judiciales revelaron que esa caminata a pie la dio a conocer Paola en su declaración testimonial, pero en las últimas horas se descubrieron dos detalles: "la activación de las antenas que registraron los movimientos de los teléfonos celulares del sospechoso y de su amante" y la aparición de las cámaras de seguridad del municipio.

El paso a paso de lo que se ve en el video

A partir de los datos de los teléfonos celulares se pudo reconstruir el trayecto que hicieron a pie Del Río y Paola ese 18 de agosto, todo avalado por las imágenes que se dieron a conocer.

Fue en un horario comprendido entre las 16:30 y las 18:30, mientras que el doble homicidio ocurrió seis días después, entre las 17:30 y las 18:30, según la estimación de los fiscales Alejandro Musso, Martín Gómez y Marcela Semería.

El 18 de agosto, se cree que el detenido y Paola se encontraron en un departamento de Belgrano. Ambos fueron captados caminando por la avenida Del Libertador y cruzaron la General Paz.

Ya en Vicente López, doblaron a la izquierda en Zufriategui –la calle que corre junto a la autopista de circunvalación porteña– y continuaron hasta la calle 25 de Mayo, donde doblaron a la derecha y siguieron hasta Melo.

En Melo y 25 de Mayo cada uno siguió un camino distinto, ya que Paola se fue hasta su domicilio, en Aristóbulo del Valle al 2700, en la localidad bonaerense de Florida, mientras que Del Río continuó hasta la casa de sus padres, en Melo 1101, esquina Gaspar Campos.

Asimismo, ese día, según sospechan los investigadores, repitió hubo una serie de mensajes de WhatsApp entre el sospechoso y sus padres. Alguno, incluso fue enviado en el horario en que caminaba entre Núñez y Vicente López.

