Donald Trump y Melania Trump. Foto: REUTERS.

La ex primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, acusó a su marido, el ex presidente Donald Trump de subestimar la gravedad de la pandemia, según un nuevo libro escrito por periodistas de CNN y The New York Times, dos medios muy críticos con el ex mandatario.

En el libro, Peter Baker de The New York Times y Susan Glasser de CNN y The New Yorker aseguran que Melania acusó a su marido de estar empeorando la situación y de no hacer lo suficiente para contener una pandemia de la covid-19 que ella ya predecía que iba a ser "muy mala".

"Te preocupas demasiado. Olvídalo", le respondió Trump, siempre según la versión de estos dos periodistas de medios contrarios al ex mandatario.

Los métodos para convencer a Trump

De acuerdo con su relato, Melania incluso habría buscado ayuda en el ex gobernador de Nueva Jersey y persona cercana a Trump, Chris Christie, para que convenciese a su marido de la seriedad de la pandemia.

El libro, titulado "The Divider: Trump in the White House, 2017-2021" también asegura que el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Mark Milley, temía que el entonces presidente autorizase un ataque sobre Irán o que se iniciase un conflicto nuclear con Corea del Norte. CON INFORMACIÓN DE EFE

