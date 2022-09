Saludo nazi de hinchas de Dinamo Zagreb. Foto: captura video.

El foco del partido entre Dinamo Zagreb y Milan esta vez no fue deportivo. En la previa del encuentro por Champions League, los ultras del elenco croata tuvieron un repudiable gesto en las inmediaciones del Estadio Giuseppe Meazza. Un video captó cuando caminaron por las calles, haciendo el saludo nazi con el brazo derecho levantado.

Dentro del estadio San Ciro, se ubicaron en la parte superior de las gradas y prendieron fuego telas y papeles en otra actitud que fue repudiada por la afición local.

Aunque según puede verse en las redes sociales del equipo croata, muchos de sus hinchas suelen manejarse de esa forma y en una foto del perfil de Instagram aparecen con el saludo fascista en una de sus tribunas.

Una jornada violenta

A este lamentable hecho, se le sumó que un hincha del equipo visitante fue herido con una puñalada en las inmediaciones del estadio.

Se trata de un hincha croata de 39 años, herido con una puñalada en las nalgas. Fue llevado hacia un hospital, aunque su estado no presentaba gravedad, indicó AGI.

La agencia italiana Ansa anunció la evacuación de un hincha agredido por personas no identificadas, apuntando "ligeros rasguños".

Según las autoridades italianas, 36 hinchas croatas fueron trasladados a las dependencias policiales para su "identificación". De ellos, 23 son investigados por diferentes infracciones y 20 han recibido una prohibición de entrada al estadio.

