La persona que habla en el video, afirma que después de seis meses de combate en Ucrania, los presos podrían ganar su libertad pero advierte que de decidir no participar en la guerra al llegar al frente de batalla, serán ejecutados. Además, avisa que “la guerra es dura” y no todos volverán con vida.

For the first time, a video emerges of a recruitment talk for Wagner by Prigozhin in a Russian prison camp. Absolutely bonkers. “Nobody goes back behind bars. If you serve six months, you are free. If you arrive in Ukraine and decide it’s not for you, we execute you.” pic.twitter.com/9rlAbhKaQW