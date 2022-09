Ethereum. Foto: cripto.

La segunda criptomoneda más popular del mundo, ether, cambió a un nuevo modelo operativo más ecológico. Actualmente, para su "minería" consume la misma cantidad de energía que un país de tamaño medio. Por ejemplo, la plataforma consumió tanta electricidad como los Países Bajos en junio.

A partir de este cambio del modelo operativo, lo que se conoce como "la fusión", las emisiones de carbono en sus operaciones se van a reducir un 99,9%. Si bien las criptomonedas han sido una revolución en el mundo de la economía, su impacto negativo en el medio ambiente es desafortunado, debido a a cantidad de electricidad que usan las computadoras que gestionan su compraventa.

"¡se acabó! (...) a todos los que han contribuido al éxito de the merge ('fusion'): pueden sentirse muy orgullosos hoy" tuiteó vitalik buterin, cofundador de esta cadena de bloques.

And we finalized!



Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today.