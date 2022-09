El regalo que recibió la maestra. Foto: captura de video.

La seño Paula, docente de segundo grado del Colegio San Antonio María de Giabelli, en Rosario, no olvidará jamás el último festejo del Día del Maestro.

Mientras celebraban, entró al aula donde dicta clases y se encontró con una gran sorpresa. Todo quedó registrado por sus alumnos y se volvió viral en redes.

El regalo viral de la maestra. Video: Twitter/rosario3.

"Fue una sorpresa. Ingreso con los chicos al aula y veo que en la puerta me estaban esperando las mamás. Me acerco y las veo con un paquete enorme, y arriba una cajita. Cuando la abro, me encuentro con un collar de plata grabado con mi nombre, y atrás decía ‘con amor, tus alumnos de segundo grado 2022′. Pero todos me decían: ¡abrí la torta, abrí la torta!", contó ayer Paula, en charla con Cadena 3.

Cuando abrió el paquete más grande, se encontró con una gran torta, pero nunca imaginó lo que había dentro. "Cuando abro la caja más grande, por encima había un globo de corazón que decía “tire de aquí”. Entonces yo empiezo a sacar y me encuentro con la mayor sorpresa que eran billetes de mil pesos, y los chicos emocionados gritando ‘¡seño sos millonaria, seño sos rica!’", dijo entre risas.

En las imágenes furor en redes sociales, la docente parecía no entender mucho lo que estaba pasando. "¿Es de verdad la plata? ¡No la quiero romper!", se escucha a Paula en el video.

Según los padres de sus alumnos, les parecía una acción "fría" regalar la plata en un sobre y por eso tomaron la ingeniosa decisión de este regalo.

Más allá del obsequio material, la señorita valoró mucho el gesto que tuvieron las familias: "El reconocimiento no es solo en lo material, sino que los papás valoran el trabajo del día a día de uno con los chicos. Se ve el amor de los chicos y las familias en este gesto. No solamente por la torta y el dinero, sino que también me llenaron de dibujitos, abrazos y besos".

"De este regalo no me olvido más", finalizó Paula.

