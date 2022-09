Marcelo Tinelli, conductor, NA.

El conductor de "Canta conmigo ahora", Marcelo Tinelli, rompió el silencio y se refirió a la separación de su hija Cande Tinelli y Coti Sorokin. También habló sobre el futuro del cantante en el programa -que participa como jurado en el reality-, ya que de principio se habría acordado que estuviesen los dos o ninguno.

"Cande me dio una nota muy gentilmente y hablamos, sabemos que lo amás a Coti, ella nos contaba que estaban en un impasse, y en el piso todos comentaban esto... ¿Él no vuelve porque estaba pautado o no se sabe?", le preguntó el cronista de LAM.

Marcelo Tinelli habló de la separación de su hija. Video: América TV.

"No lo sé... Yo lo que digo es que amo a mi hija, que quede claro ante todo. La decisión de mi hija va a primar por sobre todas las cosas. Creo que es una decisión muy personal de ella, lo que decida, yo la voy a acompañar porque es mi hija y porque es la persona que amo", respodió Marcelo, sin revelar si Coti sigue o no en "Canta conmigo ahora".

"Coti me parece un tipo maravilloso, un muy buen tipo. Pero la elección que sea de mi hija, personal, de la vida privada de mi hija, es la que yo voy a acompañar a nivel profesional también. Está claro que hoy mi prioridad son mis hijos y mis afectos. Lo que decida ella, va a tener el acompañamiento en las buenas y las malas, como siempre, en todo momento, tenga la edad que tenga. Siempre va a tener el acompañamiento de su papá", cerró Tinelli.

La palabra de Cande Tinelli

Es una mujer que se definió como pasional e impulsiva, y en casi dos años de relación con Coti Sorokin, despertó miles de rumores de separación. Ante cualquier discusión, eliminaba las fotos en las redes que tenían juntos.

Hubieron varias "falsas alarmas" a lo largo de este tiempo, pero las versiones que empezaron a circular a fines de agosto, resultaron ser verdad.

"Hay un impasse, esta todo bien igual, pero prefiero no hablar", confirmó en diálogo con Alejandro Castello para LAM. Y aseguró que más allá de la crisis, se encuentra en un buen momento: "Me siento bien conmigo misma, que es lo más importante. Me agarró bien parada".

La pareja se había mostrado muy enamorada en las grabaciones de "Canta conmigo ahora", el programa de Marcelo Tinelli que los tiene como jurados, pero la ruptura llegó cuando Coti viajó a España para cumplir con su gira internacional y Cande quedó en Buenos Aires.

Video: YouTube América TV.

"Yo me quise quedar porque me quería comprometer con mi viejo, el laburo. Quería ser responsable y estar hasta el final. Si es que se puede. Cada uno respeta su trabajo y es por ahí. Yo cuidé lo que hago", explicó "Lelé".

Cuando el cronista de LAM le preguntó por los posteos románticos de Sorokin en las redes, Candelaria comentó entre risas: "Está muy posteador, no sé qué le pasa. Es que los hombres son tan boludos, la verdad ¿qué querés que te diga? ¡Vamos! Media pila. Dos más dos. Lo quiero, está bien, yo también hago esas cosas de poner frases. Lo hacemos todos. Somos re sensibles los dos. Todos hacemos eso".

