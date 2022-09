Roger Federer. Foto: EFE.

El tenista Roger Federer, considerado el mejor de todos los tiempos, anunció hoy su retiro del tenis. Será luego de jugar la semana próxima la Laver Cup, en Londres. Sus últimos partidos serán entre el 23 y 25 de septiembre.

El suizo calificó la decisión como "agridulce" ya que va a extrañar lo que le ha dado el deporte pero al mismo tiempo siente que hay mucho que celebrar. "Me considero una de las personas más afortunadas de la tierra", indicó en un mensaje y un video en sus cuentas de las redes sociales Twitter e Instagram.

La palabra de Roger

"Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos durante más de 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca habría soñado y ahora debo reconocer que es el momento de terminar con mi carrera competitiva", dijo este jueves el genial tenista.

"La Copa Laver de la semana que viene en Londres será mi último torneo ATP. Jugaré más al tenis en el futuro, por supuesto, pero no en los Grand Slams o en el circuito", agregó.

"He tenido la suerte de jugar muchos partidos épicos que no olvidaré. Nos enfrentamos con limpieza, pasión e intensidad (...). Nos motivamos unos a otros y juntos llevamos el tenis a otro nivel", dijo Federer.

"Los últimos 24 años en el circuito han sido una aventura increíble (...). He tenido la fortuna de jugar en 40 países. He reído y llorado, he sentido alegría y dolor, pero sobre todo me he sentido increíblemente vivo", manifestó el jugador.

"Para terminar, al juego del tenis: te amo y nunca te abandonaré", concluyó Federer su sentido comunicado.

Su último torneo

Federer es dueño de 20 títulos de Grand Slam, entre ellos ocho del abierto de Wimbledon. Jugará por última vez en la Laver Cup, un torneo de exhibición.



Sin dudas, las tres intervenciones en su rodilla derecha que lo dejaron sin competir en la presente temporada fueron determinantes para determinar su retiro, que se presumía podía concretarse luego del ATP 500 de Basilea (24 al 30 de octubre).

Luego de dos décadas de trayectoria, los mensajes de los fanáticos no tardaron en llegar y le dieron todo su apoyo para lo que se viene.

