Javier Milei. Foto: NA.

El atentado contra Cristina Kirchner causó conmoción en la sociedad argentina, dividida entre los que han mostrado su apoyo incondicinal a la vicepresidenta y aquellos que se muestran excépticos sobre lo sucedido. Entre estos últimos se ubica Javier Milei, el referente de los libertarios.

Fiel a su estilo provocador y por demás frontal, Milei se expresó de manera crítica sobre el ataque recibido por la exmandataria. Así, dijo que “hay que dejar actuar a la Justicia”, no sin antes dejar de plantear su posición frente al hecho violento: “Repudio todo acto de violencia, pero no adhiero al circo de llamar al atentado como magnicidio, eso significaría que hay ciudadanos de primera y de segunda”.

Milei habló durante una entrevista exclusiva para el programa El Exprimidor (AM 550), conducido por el pewriodista Ari Paluch. En la charla cuestionó al presidente Alberto Fernández luego de que el presidente afirmara que Estados Unidos tiene una inflación del 900%. “Pobre hombre, ni siquiera le saben hacer las cuentas y queda diciendo estupideces”, atacó el diputado de La Libertad Avanza. Además, aseguró que se opondrá al Presupuesto 2023 que enviará el oficialismo al Congreso.

Entrevista a Milei en AM550.

“Voy a votar en contra y, por convicción filosófica y moral, voto en contra de todos los presupuestos que tengan déficit o los que aumenten o creen impuestos”, dijo. En ese sentido, afirmó que “absolutamente todos los programas de gradualismo fueron un fracaso y todos los de shock, excepto el de 1959, fueron exitosos”.

Durante la entrevista, el también economista volvió a cuestionar al Gobierno Nacional. “Es muy triste porque lo más importante para tomar una buena medida política, tenés que partir de un buen diagnóstico, y el presidente y la gente que lo rodea ni siquiera están en condiciones de hacer bien los números”, afirmó.

