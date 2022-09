Maluma y el niño. Foto: captura de video.

Además del éxito musical que distingue a Maluma, otra de las cosas que lo destaca es su costado solidario. Así sucedió esta semana. El artista tuvo un tierno gesto con un niño nacido en Medellín, casualmente la misma ciudad colombiana en la que él nació.

Mediante su fundación solidaria llamada "El arte de los sueños", Maluma apoya a miles de niños vulnerables y, en esta oportunidad, lo hizo con Bastián, de 12 años, que fue diagnosticado con cáncer y al que le obsequió... una casa.

El gesto solidario de Maluma. Video: Instagram/maluma.

"Los sueños se hacen realidad, ¡bienvenido a tu nuevo hogar, Bastian!", escribió Maluma junto al video que muestra cada lugar de la casa. "Te trajimos aquí a este proyecto para que nos ayudes dando tu visto bueno" dice el cantante, y el nene responde: "Está muy linda".

Al leer la carta de Maluma, Bastián se quiebra en llanto, ante la gran emoción del cantante. "Voy a decir unas palabras. Luchen por sus sueños, se cumplen. No dejen de luchar, se demoran pero llegan. Siempre. ¿Y cómo me siento? Feliz, estoy que salto en una pata", finalizó el pequeño.

La publicación tuvo millones de "me gusta" y comentarios, entre los que se destacaron algunos colegas como Mau y Ricky, J Balvin y Wisin, felicitándolo por el gesto.

Bastián y Maluma. Foto: Instagram/bastianmr__224.

Por su parte, Bastián había publicado fotos en sus redes sociales con Maluma, quienes ya se conocen hace rato por medio de la fundación. "¡Te quiero por montones!", escribió.

