El seguridad de Dua Lipa se enojó con sus fans. Foto: captura de video.

Dua Lipa llegó a la Argentina y causó furor. Los fans la siguieron por todos lados.

El lunes por la tarde, la cantante salió a firmar autógrafos, sacarse fotos con sus fanáticos y hasta les pidió un poco de calma, debido a que muchos jóvenes estaban muy exaltados por su presencia.

Por este motivo, un seguridad de la cantante se enojó con la gente y, de muy mala manera, tomó cartas en el asunto. Todo quedó grabado.

Seguridad de Dua Lipa. Video: TikTok/tiaguchi_2005.

En el video viral de TikTok, se puede ver como el hombre acomoda mesas y sillas de un restaurante para impedir el paso de los fanáticos. Pero, lo que más molestó, fue la manera de dirigirse a los jóvenes que esperaban por su ídola.

"¿Cómo querés que te lo diga? Me decís machirulo después, ¿Te das cuenta que hay que tratarte mal?", grita el seguridad, de muy mal humor.

Dua Lipa en Argentina

La cantante volvió a pisar fuerte en Buenos Aires con su gira "Future Nostalgia Tour", en el Campo Argentino de Polo.

Dua Lipa. Foto: Telam.

En sus espectáculos, cantó sus últimas canciones, más algún otro hit con colaboración. Dueña de un gran magnetismo y en plan de bebotear desde la sensualidad, la estrella enamoró a un variado público, de adolescentes, jóvenes y familias con hijos pequeños, quienes coincidieron en acompañar con movimientos del cuerpo en cada pasaje.

En tal sentido, fue una hora y media de canciones que daban la sensación de estar en una pista de baile, interpretadas con una gracia sin igual y acompañadas de notables coreografías, lo cual no dejó resquicios para el aburrimiento.

